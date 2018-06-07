Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
Rúa A Igrexa
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Albergue de Mombuey
Dispoñible sen conexión
610
Rúa A Igrexa
Mombuey (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Mombuey
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mombuey
Persoa encargada de atender o albergue: Bonifacio Martín. Vive no número 9 da Rúa A Igrexa, enfronte do albergue.
Observacións: Era a antiga escola de párvulos.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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