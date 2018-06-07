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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Albergue de Mombuey

Dispoñible sen conexión
61
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01 albergue de mombuey

Rúa A Igrexa
Mombuey (Zamora)

Concello de Mombuey: 980 642 711

Propiedade do albergue: Concello de Mombuey

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mombuey

Persoa encargada de atender o albergue: Bonifacio Martín. Vive no número 9 da Rúa A Igrexa, enfronte do albergue.

Observacións: Era a antiga escola de párvulos.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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