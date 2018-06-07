Albergue de Mombuey

Rúa A Igrexa

Mombuey (Zamora) Concello de Mombuey: 980 642 711

Propiedade do albergue: Concello de Mombuey

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mombuey

Persoa encargada de atender o albergue: Bonifacio Martín. Vive no número 9 da Rúa A Igrexa, enfronte do albergue.

Observacións: Era a antiga escola de párvulos.