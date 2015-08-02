Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Praza de Santiago. Situado na planta baixa da escola.
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Luzaide/Valcarlos
Dispoñible sen conexión
860
Praza de Santiago. Situado na planta baixa da escola.
Valcarlos (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Valcarlos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Pechado temporalmente (Agosto 2022)
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo