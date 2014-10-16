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Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba

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Albergue de Lastur

Dispoñible sen conexión
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02 albergue lastur

Praza San Nicolás
Lastur

943199090 - 649671765

[email protected]

Propiedade do albergue: Asociación de Agricultura e Montaña do baixo Deva

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Maitane Beristain

Observacións: Serven almorzos, comidas (10 euros) e ceas (10 euros).Non hai servizo de transfer. Hai opción de vir a pé 4 km desde Itziar e despois ao día seguinte 7km a Deba ou en Taxi.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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