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Albergue de Lastur
Praza San Nicolás
Lastur
Propiedade do albergue: Asociación de Agricultura e Montaña do baixo Deva
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Maitane Beristain
Observacións: Serven almorzos, comidas (10 euros) e ceas (10 euros).Non hai servizo de transfer. Hai opción de vir a pé 4 km desde Itziar e despois ao día seguinte 7km a Deba ou en Taxi.
Camiño do Norte
Etapa de Zarautz a Deba
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