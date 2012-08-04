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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Sarsamarcuello a Ena

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Albergue de Ena

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Albergue de ena

Ena
Ena. Municipio das Penas de Riglos (Huesca)

670 40 64 69

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Ramón Aso, alcalde do municipio de Las Peñas de Riglos

Observacións: Hai que recoller as chaves na casa de Ramón Aso, no arco que hai xunto ás escaleiras que dan acceso á praza da igrexa.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Sarsamarcuello a Ena Etapa 13

Etapa de Sarsamarcuello a Ena

km 25,2
Tempo 06H 40’
Dificultade alta
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