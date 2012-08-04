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Albergue de Ena
Ena
Ena. Municipio das Penas de Riglos (Huesca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Ramón Aso, alcalde do municipio de Las Peñas de Riglos
Observacións: Hai que recoller as chaves na casa de Ramón Aso, no arco que hai xunto ás escaleiras que dan acceso á praza da igrexa.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapa de Sarsamarcuello a Ena
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