Albergue Compostela Inn

Rua dás Mámoas de Montouto, 4

Teo 981 81 90 30, 981 81 90 80 www.compostelainn.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Pereira

Observacións: Trátase dunha construción de Bungalow metálicos prefabricada que foi reformada no ano 2.009. Ten diferentes tipos de aloxamento, o máis económico para os peregrinos e novos, son as liteiras compartidas en habitacións cuádruplas mixtas, que no caso de que sexan 4 persoas, poden ser privadas, exteriores, con acceso polo exterior mediante corredores exteriores, con calefacción. Cada unha ten o seu baño e o seu prato de ducha, mesilla de noite e toma de corrente.