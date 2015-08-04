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Albergue Compostela Inn
Rua dás Mámoas de Montouto, 4
Teo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Pereira
Observacións: Trátase dunha construción de Bungalow metálicos prefabricada que foi reformada no ano 2.009. Ten diferentes tipos de aloxamento, o máis económico para os peregrinos e novos, son as liteiras compartidas en habitacións cuádruplas mixtas, que no caso de que sexan 4 persoas, poden ser privadas, exteriores, con acceso polo exterior mediante corredores exteriores, con calefacción. Cada unha ten o seu baño e o seu prato de ducha, mesilla de noite e toma de corrente.
Camiño Portugués
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
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