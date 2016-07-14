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Camiño Primitivo Etapa da Mesa a Grandas de Salime

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Albergue Casa Sánchez

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa sanchez

Dirección O Salvador, s/n (detrás do parque)
Grandas de Salime

626 665 118, 985 78 11 50

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Juan Magadan

Observacións: Xunto ao albergue hai un par de apartamentos para 2-4 persoas. O prezo son 40 euros día por apartamento.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa da Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa da Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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