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Albergue Casa de Espiritualidade A nosa Señora de Belén
Leopoldo María de Castro, 6
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Ademais de Casa de Espiritualidade é un albergue superior dos Camiños de Santiago. O albergue ten horta e granxa. A comida que se serve é caseira e con produtos, na súa maioría, da casa. Os horarios de comida acórdanse con cada peregrino. Os peregrinos poden rezar, si así o desexan, coa Comunidade.
Camiño Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
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