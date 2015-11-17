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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Casa de Espiritualidade A nosa Señora de Belén

Dispoñible sen conexión
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Casa de espiritualidad nuestra senora de belen

Leopoldo María de Castro, 6
Carrión de los Condes (Palencia)

(+34) 979 880 031

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Ademais de Casa de Espiritualidade é un albergue superior dos Camiños de Santiago. O albergue ten horta e granxa. A comida que se serve é caseira e con produtos, na súa maioría, da casa. Os horarios de comida acórdanse con cada peregrino. Os peregrinos poden rezar, si así o desexan, coa Comunidade.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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