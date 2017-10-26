Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Rúa dá Chanca, 51
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Albergue Casa dá Chanca
Dispoñible sen conexión
630
Rúa dá Chanca, 51
Lugo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sara e José Luís
Observacións: Casa antiga reformada en 2016. Dispoñen de 3 habitacións de catro prazas. Cada habitación dispón de baño propio. A pé do Camiño Primitivo e a 700 metros do centro da cidade.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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