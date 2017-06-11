Camiño Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
Avenida Juan Seisdedos, 45
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Albergue Casa Cerviño
Dispoñible sen conexión
1530
Avenida Juan Seisdedos, 45
Requejo (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisol Cerviño
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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