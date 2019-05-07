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Albergue Carpe Viam
Rúa Isidoro Salas Nº58
Santo Domingo da Calzada
Propiedade do albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dous Santos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dous Santos
Observacións: Todas as habitacións contan con baño privado. Inclúen roupa de cama, toallas, xel de baño...
Camiño Francés
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
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