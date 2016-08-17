Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
Ao final e detrás da rúa maior
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Albergue Camiño Real
Dispoñible sen conexión
1330
Ao final e detrás da rúa maior
Calzadilla de Cózaa (Palencia)
Propiedade do albergue: César Aceiro
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: César Aceiro
Persoa encargada de atender o albergue: César Aceiro
Observacións: Menú do peregrino a 10 euros. Servizo de taxi e transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos e León desde o 1 de abril ao 31 de outubro.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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