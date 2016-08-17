Albergue Camiño Real

Ao final e detrás da rúa maior

Calzadilla de Cózaa (Palencia) 979 88 31 87, 616 483 517

Propiedade do albergue: César Aceiro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: César Aceiro

Persoa encargada de atender o albergue: César Aceiro

Observacións: Menú do peregrino a 10 euros. Servizo de taxi e transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos e León desde o 1 de abril ao 31 de outubro.