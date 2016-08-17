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Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

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Albergue Camiño Real

Dispoñible sen conexión
133
0
01 albergue de peregrinos de calzadilla

Ao final e detrás da rúa maior
Calzadilla de Cózaa (Palencia)

979 88 31 87, 616 483 517

Propiedade do albergue: César Aceiro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: César Aceiro

Persoa encargada de atender o albergue: César Aceiro

Observacións: Menú do peregrino a 10 euros. Servizo de taxi e transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos e León desde o 1 de abril ao 31 de outubro.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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