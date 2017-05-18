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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue Camiño dás Ocas

Dispoñible sen conexión
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Albergue camino das ocas

Bebedeiro, s/n
Bebedeiro - Burres (5 km despois de Arzúa)

648 404 780

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Susana Sesto

Observacións: O albergue atópase pasado Arzúa, nun desvío sinalizado entre as aldeas da Peroxa e Taberna Vella, na mouteira do 32,5 km a Santiago. O albergue ten bar-cafetaría e unha pequena tenda. Non dan menús pero preparan almorzos e bocadillos, sandwiches e pizzas. Tamén ten pensión con habitacións dobres (consultar prezo).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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