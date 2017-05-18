Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Camiño dás Ocas
Bebedeiro, s/n
Bebedeiro - Burres (5 km despois de Arzúa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Susana Sesto
Observacións: O albergue atópase pasado Arzúa, nun desvío sinalizado entre as aldeas da Peroxa e Taberna Vella, na mouteira do 32,5 km a Santiago. O albergue ten bar-cafetaría e unha pequena tenda. Non dan menús pero preparan almorzos e bocadillos, sandwiches e pizzas. Tamén ten pensión con habitacións dobres (consultar prezo).
Camiño Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo