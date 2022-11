Albergue Camiño dás Ocas

Bebedeiro, s/n

Bebedeiro - Burres (5 km despois de Arzúa) 648 404 780 www.caminodasocas.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Susana Sesto

Observacións: O albergue atópase pasado Arzúa, nun desvío sinalizado entre as aldeas da Peroxa e Taberna Vella, na mouteira do 32,5 km a Santiago. O albergue ten bar-cafetaría e unha pequena tenda. Non dan menús pero preparan almorzos e bocadillos, sandwiches e pizzas. Tamén ten pensión con habitacións dobres (consultar prezo).