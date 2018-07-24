Albergue Bideluze

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Gárriz

Observacións: Casa antiga totalmente restaurada. Servizo comedor para almorzos e ceas. Exclusivo para peregrinos. Sabas desechables incluídas no prezo. Non se admiten mascotas.