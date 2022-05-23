Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Lugar Alto de Goimil – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
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Albergue B&B Twin Pines Pilgrims Rooms
Dispoñible sen conexión
30
Lugar Alto de Goimil – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Daniel e Karina
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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