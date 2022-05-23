Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue B&B Twin Pines Pilgrims Rooms

Dispoñible sen conexión
3
0
Albergue B&B Twin Pines Pilgrims Rooms

Lugar Alto de Goimil – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)

(+34) 635 959 047

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Daniel e Karina

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías