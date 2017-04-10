Via da Prata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
C/ Rolda Segura de León, 3
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Albergue As Moreras
Dispoñible sen conexión
32460
C/ Rolda Segura de León, 3
Monesterio (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Concello de Monesterio
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Lucía Sánchez
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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