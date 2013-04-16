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Via da Prata Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente

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Albergue As Eras

Dispoñible sen conexión
71
0
Albergue las eras

C/ As Eras, 2
Barcial del Barco (Zamora)

980 64 00 73

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Paco Espinosa

Observacións: Admítense mascotas, con suplemento pago directo

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente Etapa 23

Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente

km 25,5
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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