Via da Prata Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente
C/ As Eras, 2
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue As Eras
Dispoñible sen conexión
710
C/ As Eras, 2
Barcial del Barco (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Paco Espinosa
Observacións: Admítense mascotas, con suplemento pago directo
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 23
Etapa de Granxa de Moreruela a Benavente
km 25,5
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo