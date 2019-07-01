Via da Prata Etapa de Mérida a Alcuéscar
C/ A costa, s/n
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Albergue Annalena El Carrascalejo
Dispoñible sen conexión
440
C/ A costa, s/n
El Carrascalejo
Propiedade do albergue: Concello del Carrascalejo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado mediante licitación
Persoa encargada de atender o albergue: Agostiña
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 9
Etapa de Mérida a Alcuéscar
km 36,0
Tempo 09H 00’
Dificultade alta
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