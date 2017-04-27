Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Barrio Olabe
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Albergue Andiketxe
Dispoñible sen conexión
200
Barrio Olabe
Mendata
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Borja
Observacións: Baserri do S. XVII situado a pé de camiño con dúas terrazas, xardín e zona chill out. Utilízase produto da horta propia ou de produtores locais.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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