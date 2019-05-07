Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
Camino del Cristo, s/n
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Albergue A Senda do Peregrino
Dispoñible sen conexión
1380
Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Carreño
Observacións: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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