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Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

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Albergue A Senda do Peregrino

Dispoñible sen conexión
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Albergue la senda del peregrino

Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes

985 404 486, 618 029 313

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Andrés Carreño

Observacións: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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