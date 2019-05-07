Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue a Perala
Á entrada de Bercianos del Real Camino, xunto ao camiño
Bercianos del Real Camino
Propiedade do albergue: privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: privada
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús e MªAntonia
Observacións: ano Está catalogado como albergue turístico superior dos camiños a Santiago e está totalmente adaptado a persoas con mobilidade reducida
Camiño Francés
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo