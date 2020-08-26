Camiño do Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Vilela Nº3
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Albergue A Pena - Vilela
Dispoñible sen conexión
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Vilela Nº3
Vilela - Ribadeo
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Jose Pedro
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
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