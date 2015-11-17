Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Estrada 980, km. 16
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Albergue A Leira
Dispoñible sen conexión
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Estrada 980, km. 16
Poboación de Campos (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mª José Antolín
Observacións: Albergue situado ao pé do camiño de Santiago. Dispón de ampla zona verde, servizo bar-restaurante e terraza. Admítense mascotas (consultar).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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