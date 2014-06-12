Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Sanabrés Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue A Alameda

Dispoñible sen conexión
38
0

C/ A Alameda, 21
Villanueva de las Peras (Zamora)

980 64 17 99, 680 603 808

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Catalina Arroyo

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera Etapa 2

Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

km 22,5
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías