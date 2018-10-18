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Camiño Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

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Albergue A Adega de Salinillas

Dispoñible sen conexión
19
0
La bodega de salinillas

Rúa Maior, 17
Salinillas de Buradón (Áraba)

635747749

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iker Areta alonso

Observacións:

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

km 31,0
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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