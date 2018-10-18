Camiño Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
Rúa Maior, 17
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A Adega de Salinillas
Dispoñible sen conexión
190
Rúa Maior, 17
Salinillas de Buradón (Áraba)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iker Areta alonso
Observacións:
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
km 31,0
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo