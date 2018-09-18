Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

A nosa Señora da Mercè

Dispoñible sen conexión
3
0
Albergue nuestra senora de la merce

C/ A nosa Señora da Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)

627429773

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Josep M. (encargado)

Observacións: Prezos moi economicos, por ser inauguración. 5 euros/ persoa. CEAS. 5/10 euros segundo menú.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías