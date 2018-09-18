Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada
C/ A nosa Señora da Mercè, nº 1. 08700
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A nosa Señora da Mercè
Dispoñible sen conexión
30
C/ A nosa Señora da Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Josep M. (encargado)
Observacións: Prezos moi economicos, por ser inauguración. 5 euros/ persoa. CEAS. 5/10 euros segundo menú.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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