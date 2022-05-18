Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade
Barrio O Rellón, S/n
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A casa do peregrino Luarca Otur
Dispoñible sen conexión
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Barrio O Rellón, S/n
Otur Valdes CP 33792
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Mercedes Bazán
Observacións: Admiten mascotas Prepárase cea comunitaria si están de acordo os peregrinos.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca á Caridade
km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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