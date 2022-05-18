Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

A casa do peregrino Luarca Otur

Dispoñible sen conexión
0
0
A casa do peregrino Luarca Otur

Barrio O Rellón, S/n
Otur Valdes CP 33792

627887507

[email protected]

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Mercedes Bazán

Observacións: Admiten mascotas Prepárase cea comunitaria si están de acordo os peregrinos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Luarca á Caridade Etapa 25

Etapa de Luarca á Caridade

km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías