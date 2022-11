VIN encontro Nacional de Asociacións do Camiño de Santiago de Levante-Sueste

Nas poboacións manchegas da Alberca de Záncara, Belmonte e San Clemente, celebrouse o VIN encontro anual das asociacións dos camiños de Santiago, que acollen aos peregrinos procedentes do sur e de levante, e que antes de acceder a Galicia conflúen na provincia de Zamora.

Una vintena de asociacións das comunidades de: Andalucía, Murcia, Valencia, Castela-A Mancha, Madrid e Castela e León, reuníronse nestas localidades manchegas, co propósito de establecer os obxectivos tendentes á reactivación dos camiños de Santiago.

Resultou un encontro gratamente enriquecedor, que nos permitiu ese reencontro necesario de moitos dos representantes das asociacións que alí nos atopabamos e sobre todo, comprobar a implicación das administracións públicas locais e provinciais de Cuenca nos camiños de Santiago, porque coa súa presenza ratificaron o seu compromiso en favor do que os peregrinos poden achegar aos lugares polos que van avanzando.

Desde a alcaldesa de San Clemente Dª Charo Sevillano, a deputada da Deputación Provincial de Cuenca Dª Trindade Albendea e o propio presidente da Deputación de Conca don Alberto Martínez, son conscientes a riqueza que os peregrinos poden representar paira os pobos polos que discorre o camiño xa que cultural e economicamente xeran uns importantes beneficios naqueles pobos polos que van pasando.

A través das súas palabras, puidemos comprobar que paira eles, o peregrino pode converter no mellor embaixador destes lugares aos que dificilmente en moitos casos, non chegan os turistas e tamén contribúen na promoción destas zonas que vai sufrindo os efectos do despoboamento e economicamente é necesario contar cunha riqueza que poden xerar é o seu desprazamento.

Pero ademais de palabras, demostraron con feitos a súa implicación no desenvolvemento destes camiños, pór a disposición da asociación da alberca de Záncara e da Santa Cruz, para que o encontro resulte todo un éxito e tamén implicar no establecemento dun magnífico albergue paira os peregrinos na poboación de San Clemente, onde os peregrinos poden descansar dunha dura xornada. Porque con estes feitos, é como se demostra a súa implicación no desenvolvemento da economía local.

Sempre criticamos a falta de implicación das administracións públicas nestes proxectos, polo que é xusto recoñecer e destacar cando as cousas fanse ben e todos os asistentes ao encontro, cunha pechada ovación aos representantes das administracións públicas, ratificaron ese bo facer que nos demostraron.

Zamora estivo representado pola Asociación zamorana dos camiños de Santiago, que asistiu ao encontro con media ducia de representantes e aproveitando este acto, José Almeida, presidente desta asociación resaltou a importancia que paira os peregrinos conta a provincia de Zamora, onde conflúen todos estes camiños.

Zamora converteuse nun cruzamento de camiños, a través do que acceden a Galicia todos os peregrinos procedentes do sur e de levante e resaltou os valores que esta provincia ofrece aos peregrinos. Ademais da riqueza patrimonial do románico na capital, destacou as paraxes naturais polos que os peregrinos teñen que ir avanzando e aproveitando que aqueles peregrinos que comezan agora o seu camiño en lugares tan distantes como Almería, Selecta, Cartaxena, Alacante ou Valencia, chegarán á nosa provincia en menos dun mes, buscou a promoción doutro dos nosos valores, a Semana Santa, facendo entrega ao presidente da Deputación de Conca e á alcaldesa de San Clemente, dos carteis que promocionan a nosa Semana Santa e tamén fixo entrega destes carteis aos diferentes representantes das asociacións participantes, para que os colocarán nas súas albergues e os peregrinos fosen planificando o seu camiño paira gozar desta semana única e excepcional.

Entre todos temos que resaltar os valores cos que contamos e aqueles peregrinos de todo o mundo que proximamente vaian accedendo polos diferentes camiños a Zamora, estarán informados previamente do rico patrimonio que poden atopar na provincia de Zamora.