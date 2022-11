Un Camiño de Santiago concienciado coa reciclaxe

Cada ano, miles de peregrinos procedentes de distintas partes do mundo anímanse a realizar o Camiño de Santiago, unha travesía que, se por algo destaca, é pola beleza da natureza que rodea a cada camiñante durante os quilómetros que percorre. A fin de que esa natureza mantéñase libre de residuos, Ecoembes, a organización ambiental sen ánimo de lucro que coordina a reciclaxe de envases en España, creou fai catro anos “O Camiño da Reciclaxe”, un proxecto ambiental que busca reforzar a importancia de coidar as contornas naturais ao longo da famosa ruta. Este ano, os seus esforzos céntranse en conseguir un obxectivo común: que o próximo Ano Santo Compostelán, que será en 2021, sexa o inicio da época máis sustentable e comprometida co medio ambiente e a reciclaxe da historia da ruta xacobea.

Para cumprir ese obxectivo, o compromiso coa sustentabilidade amplíase este ano. Así, os peregrinos poderán atopar “ecoalbergues” ao longo da travesía no seu paso polo Camiño Francés (Burgos, Palencia, León, Lugo, A Coruña e A Rioxa), o do Norte (Asturias, Galicia e Cantabria), o Portugués (Galicia), o Inglés (Galicia) e o Lebaniego (Cantabria).

Separar, camiñar, reciclar

O proxecto ten como obxectivo que cada camiñante poida reciclar e separar os residuos que vaia xerando ou atopando ao longo do Camiño e, así, evitar a proliferación de basuraleza (residuos xerados polo ser humano e abandonados na natureza). Un xesto que, aínda que sempre é imprescindible, cobra aínda máis importancia ao longo desta ruta que transcorre por un marco natural incomparable.

Para axudar aos peregrinos neste importante labor, Ecoembes colabora cun total de 453 “Ecoalbergues” para impulsar aos hospitaleros a que convertan as súas hospedaxes en albergues sustentables. Con esta finalidade entrégaselles un kit cos diferentes materiais e con todas as instrucións para explicarlles detalladamente a campaña.

Todas as hospedaxes participantes están equipados cunha media de 2 a 4 cubos de reciclaxe amarelos –onde se depositan os envases de plástico, latas e briks- e azuis –destinados aos envases de papel e cartón-. Así mesmo, coa finalidade de poder recompilar os datos de cantos quilos recicláronse e de realizar un reconto das veces que baleiran semanalmente as papeleiras, os “ecoalbergues” constan dun calendario que tamén incluirá “ecoconsejos” e os días crave para o medio ambiente. Tamén contan con adhesivos con “ecotips” por exemplo “Apaga a luz e acende o teu lado eco”, “Pecha a billa ante o malgaste de auga” ou “Feixe que o Camiño sexa circular. Reduce, reutiliza e recicla” coa finalidade de que o compromiso dos EcoPeregrinos vaia máis aló do Camiño.

Doutra banda, este ano tamén será clave no Camiño da Reciclaxe a innovación. Deste xeito, os peregrinos atoparanse cun compañeiro de camiño moi especial: A.I.R-e, o bot da reciclaxe. Este bot peregrino xa está activo na web Camiño da Reciclaxe axudando aos EcoPeregrinos a resolver as dúbidas en torno á reciclaxe que lles poidan xurdir na súa viaxe.

Unha árbore pola sustentabilidade

Unha das novidades máis significativas desta edición do Camiño da Reciclaxe é a Compostela do EcoPeregrino, que nace co obxectivo de dar visibilidade ao seu compromiso coa reciclaxe. Así, por cada persoa que suba unha foto da súa Compostela do EcoPeregrino con tres selos (que poderán obter nos albergues participantes do Camiño Reciclaxe durante os meses de xuño a outubro) co #EcoPeregrino en Instagram ou Twitter, plantarase unha árbore autóctona nos bosques galegos lindeiros á Ruta Xacobea.