Ultreia, unha porta ao Camiño medieval en Pamplona

Pamplona, primeira cidade que atravesa o Camiño de Santiago na Península Ibérica, inaugurou recentemente un centro de interpretación no que se profunda sobre as orixes medievais da peregrinación e a súa influencia na rexión de Navarra. O seu nome é Ultreia, en referencia ao popular saúdo entre peregrinos, e forma parte do proxecto europeo Jacob@ccess, que ten como obxectivo dotar ao Camiño de Santiago de infraestruturas accesibles para todo tipo de persoas.

O centro Ultreia, situado en pleno percorrido do Camiño de Santiago en Pamplona, conta con diferentes ámbitos e espazos. Mediante paneis interactivos e contidos audiovisuais, o visitante pode descubrir como vestían ou se alimentaban os peregrinos na Idade Media ou coñecer que problemas afrontaban no seu camiño a Compostela. Para iso, realizouse un estudo exhaustivo desta etapa histórica, incluíndo a organización social, os oficios, a gastronomía, o medicamento e tamén a música.

De feito, o centro preséntanos ao xograr Arnaut Guillén de Ursúa, que tocando con mestría a cítola logrou, a pesar da súa cegueira, converterse en músico da corte do rei navarro Carlos III o Nobre. Arnaut é o encargado de relatar a súa historia no marco da Pamplona medieval a través dunha experiencia audiovisual innovadora baseada na multiproyección.

Así mesmo, o centro inclúe información sobre o catro diferentes camiños que atravesan Navarra (o Camiño Francés, o Aragonés, o Baztanés e o do Ebro) con todos os monumentos, templos e lugares de interese ao seu paso. Ademais, a visita mediante audioguías e pantallas interactivas, así como a dispoñibilidade de diferentes recursos de accesibilidade, permite que persoas con diferentes discapacidades poidan gozar de todos os contidos do centro.

O centro Ultreia pode visitarse de martes a sábados en horario de 11:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 e os domingos de 10:00 a 14:00. O acceso é libre e é posible concertar visitas guiadas para grupos solicitándoo con antelación.

Datos de contacto:

ULTREIA. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO

C/ Maior, 20. Pamplona, Navarra

Teléfono: +34 948 420 705

Correo electrónico: ultreia@pamplona.es