Resultados preliminares do Proxecto Ultreya

É habitual escoitar aos peregrinos/as cando xa regresan ás súas casas que o Camiño lles cambiou dalgunha maneira a vida” e que foi una experiencia “terapéutica”. O proxecto Ultreya, xurdiu co obxectivo de avaliar de forma rigorosa os efectos da peregrinación a Santiago sobre distintos aspectos de saúde mental e benestar psicolóxico. Paira este obxectivo, un equipo de investigadores e profesionais sanitarios de distintas institucións de España e Brasil recolleu durante os últimos 3 anos datos de centenares de peregrinos e peregrinas que de forma altruísta responderon varios cuestionarios con preguntas acerca do seu estado de benestar psicolóxico antes de empezar o Camiño, ao acabalo e 3 meses despois. En total participaron no estudo máis de 2.000 persoas. Delas, 444 contaban, no momento de contestar a primeira enquisa, coa expectativa de realizar o Camiño (ou parte del) neses próximos días e puideron ser incluídas nas análises sobre os efectos do Camiño. Co obxectivo adicional de comparar os efectos do Camiño respecto dunhas vacacións “estándar” (sen incluír peregrinación), 100 persoas que estaban a piques de iniciar as súas vacacións foron tamén convidadas o estudo e contestaron un cuestionario antes e despois do seu período vacacional.

O resumo de resultados publicado recentemente polos investigadores do proxecto (ver www.estudiocamino.org) indica que realizar o Camiño de Santiago asociaríase a mellorías substanciales en tensións, malestar emocional e satisfacción coa vida (entre outras moitas medidas de benestar psicolóxico), e que devanditos efectos se manterían (polo menos en parte) aos 3 meses de finalizar o Camiño.

En canto á comparativa do Camiño vs. vacacións “estándar”, os resultados apuntan que o Camiño parecería ter un efecto “terapéutico” (a nivel de promoción do benestar psicolóxico) moito máis pronunciado que unhas vacacións “comúns”, aínda que tamén se observaron beneficios tras a realización das mesmas.

O proxecto Ultreya apoia, dunha forma científica, a impresión de moito/as peregrino/as de que facer o Camiño (ou parte del) tería un efecto positivo sobre o benestar psicolóxico a curto e medio prazo.

O equipo investigador quere subliñar que este proxecto non fose posible sen a desinteresada axuda de centenares de peregrino/as e sen multitude de entidades, asociacións, albergues, webs e persoas apaixonadas do Camiño que dedicaron tempo, recursos e esforzo en facilitar a difusión do estudo. Destacar a axuda da Xunta de Galicia e do Premio Camiño de Santiago, o apoio da Agrupación de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago do Norte e a axuda da Fundación EROSKI.

A todo/as iso/as, grazas.