Reflexións sobre a COVID-19 e o Camiño

Queridos amigos e compañeiros:

Estamos inmersos no que os políticos chaman “segunda onda” da pandemia producida pola COVID-19 e, a pesar dos anuncios de vacinas que se fan estes días, non sabemos moi ben cando e, abrigo, como terminará todo isto.

O ano 2020 foi, ou está a ser, un ano difícil e estraño e iso aféctanos a todos e en todos os aspectos, por suposto tamén no tocante ao Camiño de Santiago e ás peregrinacións. Ninguén podía a primeiros de ano supor todo o que nos está pasando e non estabamos preparados paira afrontalo ou paira saber saír airosos do tremendo reto que significa.

Pero quizais esa circunstancia estraña e difícil póidanos dar un motivo paira a reflexión, paira pensar que queremos que sexa o Camiño de Santiago e como queremos que o mundo das peregrinacións perdure despois do Ano Santo, mesmo me atrevería a dicir máis, como poderemos ou deberemos afrontar a celebración deste ano Xubilar tan esperado e tan desexado despois de una espera de once longos anos.

Queremos un Camiño de Santiago no que continúe predominando a loita de cifras?

Buscamos continuar coas sempre odiosas comparacións entre unha ruta xacobea e outra?

Interésanos un Camiño cheo de “turigrinos” ou buscamos ao peregrino tradicional?

Buscamos una hospitalidade de donativo e acollemento ou buscamos máis uns lugares de máis calidade pero de menos humanidade?

Camiño espiritual ou Camiño de senderistas?

Bo, son moitas preguntas, o se. Pero creo que é un bo momento paira estudar todo isto e tomar nosas propias decisións. Decisións que han de ser nosa guía paira os próximos anos e paira facer do Camiño de Santiago, especialmente dos nosos Camiños do Norte, aquilo que de verdade desexamos e que esperamos que nos axude a manter . Estes meses de inactividade son propicios paira a reflexión, paira a análise, e por iso pregúntovos a todos sen considerades interesante que propiciemos una serie de reunións, mesas redondas ou grupos de traballo telemáticos paira falar de todo isto. Estudarei como funciona o tema das reunións telemáticas por medio do programa Zoom e, sempre que o consideredes positivo, poderiamos tentalo. Paira empezar dentro dunhas poucas datas convocarei una reunión dos vicepresidentes por videollamada por Wasap, tal como xa celebramos noutra ocasión.

Quedo, como sempre, á vosa enteira disposición paira canto necesitedes, rógovos una participación activa en todo isto, lémbrovos que A AGRUPACIÓN SOMOS TODOS e fai falta prepararnos debidamente paira afrontar os retos de o ANO SANTO 2021. Un forte abrazo a todos.

Coidarvos moito, por favor!!