QUEREN ABRIR UN BAR DENTRO DA CATEDRAL DE BURGOS

E é que resulta que un empresario estranxeiro despois de ler os alicerces da terra viu una oportunidade de negocio e pretende abrir un bar de tapas dentro da Catedral de Burgos. O borrador do proxecto xa está pasado ao concello e este á súa vez pasouno a patrimonio paira dar, si así é mester, o visto e prace.

Imaxínanse atentado maior ao noso patrimonio que leste?.

A “iniciativa” chegou a diferentes asociacións e nas redes sociais leouse parda”, como é normal, pois se atenta directamente contra o patrimonio da humanidade. E agora a pelota está no tellado de patrimonio.

Entón agora que todos vostedes fixéronse eco da noticia, aproveito a ocasión citando a Alberto Pérez.

“Igual que en televisión

Interrompen a emisión

Paira anunciar un brebaje

Ou unha masaxe

Interrompo a miña oración

E coloco aquí unha mensaxe”.

O gran Félix Rodríguez de la Fuente dixo alá en 1975 que poriamos o berro no ceo se se pretendese abrir un bar dentro da catedral de Burgos, pero que non nos inmutariamos si se desertizase una lagoa paira facer un campo de trigo que en nada melloraría a economía da zona de devandita lagoa.

Desgraciadamente o “amigo Félix” xa non está entre nós, pero está o seu legado. O sabía moi ben que a natureza, a nosa contorna, é un patrimonio que debemos coidar paira o noso futuro, o dos nosos fillos e o da nosa existencia.

Non, que non renda o pánico. Ninguén pretende abrir un bar dentro da catedral de Burgos.

Pero o que se se pretende facer é algo tan preocupante como iso, pois se atenta contra o noso patrimonio, contra o patrimonio da humanidade, contra o Camiño de Santiago.

Se lles preguntásemos a todos os peregrinos que fixeron o camiño Francés que nos dixesen tres puntos de todo o camiño con maior carga espiritual estou seguro que a gran maioría deles citaría á cruz de Ferro como uno deles.

A Cruz de Hierro, (Cruz de Ferro), é un cruceiro que se acha no punto máis alto do Camiño de Santiago Francés, a uns 1500 metros de altura. Está situada entre as localidades de Foncebadón e Manjarín, pertencentes ao municipio de Santa Colomba de Somoza (León).

Pois ben, agora está en perigo.

A cruz de Ferro non é a catedral de Burgos, iso é evidente, non, pero é tan importante como tal, pois forma parte do trazado do camiño de Santiago o cal está protexido e non se pode modificar a súa contorna. É patrimonio da humanidade.

Devandito proxecto pretende facer una pasarela á beira da cruz para que o peregrino non suba o montículo de pedras que até agora e en toda a historia do camiño veu facendo, o cal altera significativamente a contorna, e deixa ao peregrino sen un dos rituais máis impactantes de todo o camiño de Santiago. Tamén se pretende facer un aparcadoiro paira autocaravanas, entre outras cousas, co que xa o parque temático con circo incluído é total.

Non se se vostedes levarán as mans á cabeza ante tal proxecto, eu si, e o amigo Félix se levantase a cabeza estou seguro que tamén.

Se vostede non o fai, fágallo mirar, pois está en xogo o noso patrimonio, o que debemos coidar e protexer por pequeno que sexa, e o que se cumpra a lei, algo tan sinxelo pero que hai persoas que non parecen entender.

E se o sentido común, algo ultimamente tan difícil de atopar, lévalle a vostede a pensar “que barbaridade”, pois comparta esta noticia para que todo o mundo fágase eco dela. Pois cantos máis sexamos os coñecedores desta “iniciativa” maior será a presión para que patrimonio non ceda e actúe con xustiza ante este atropelo. Xa que agora a pelota está no seu tellado.

A cruz de Ferro NON se toca, NON.

Grazas por ler até o final.