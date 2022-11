Que Camiño escollemos?

Ao longo do camiño ao Peregrino preséntanselle diferentes alternativas. Non sempre hai que seguir os sinais coma se só houbese un único camiño a seguir, moitas veces hai que elixir entre penetrarse nun camiño ou outro sen saber a maioría das veces o que nos deparan.

Variantes hai moitas e moi coñecidas. Ás toas ocórrenlleme as famosas San Xil ou Samos, hospitais ou a Pola de Allande, camiño histórico ou Villar de Mazarife, Laza ou Verín, e así infinidade de alternativas que se lle ofrecen ao Peregrino, cada cal coa súa beleza, rigor histórico ou ben por afastar ao camiñante da sempre temida e perigosa estrada nacional.

Escondida no tempo, como dormitando, aos poucos espértase do seu letargo una ruta histórica e historicamente esquecida como é a que leva ao Peregrino desde a Caridade na Asturias occidental costeira até Mondoñedo polo paso natural de Vegadeo e Trabada, no canto de cruzar a ponte dos Santos paira penetrarse en Galicia por Ribadeo.

Esta ruta cada vez máis transitada, pero aínda lonxe de achegarse en afluencia de Peregrinos á de Ribadeo, como dixen antes estase espertando do seu letargo grazas, sobre todo, á apertura de dúas albergues de Peregrinos en sitios estratéxicos para que estes poidan facer as tres etapas desde a Caridade até Mondoñedo sen ter que realizar grandes distancias e está claro, a posibilidade de ter un aloxamento á medida das súas necesidades.

O Peregrino que decida tomar a opción de Vegadeo por trabada até Mondoñedo, atoparase con tres desvíos perfectamente sinalizados. O primeiro despois da Caridade, en Porcia, hai dúas cunchas, una indica dereita e pon “Tapia” e a outra esquerda e pon “camiño”, despois de Tol atopan outro desvío, a cuncha que indica á dereita pon “Figueras” e a que indica cara á esquerda pon “Camiño”, e o último desvío, uns quilómetros máis adiante, cara á dereita “Castropol” e cara á esquerda “Camiño”.

Seguindo a indicación “Camiño”, xa a mesma palabra é máis que suxestiva, o Peregrino atoparase de súpeto, sobre todo en época estival, con que se acabaron as présas, as aglomeracións ás portas de albérguelos e as madrugadas infumables paira saír correndo en busca de cama durante as seguintes tres etapas. Ademais dunha zona rural afastada da invasión turística que sofre a costa. E poderá aloxarse se así é da súa elección en dúas albergues de Peregrinos onde poderá comprobar de primeira man tanto a hospitalidade tradicional do camiño de Santiago como o respecto cara á Peregrinación e cara ao Peregrino. Estes dous albergues son o “mar e montaña” en Vegadeo, de carácter municipal e extraordinariamente rexentado por Lilian Campos. E Casa Xica, de carácter privado e onde Jose Manuel Garrido ofrece hospitalidade tradicional, José Manuel é un Peregrino murciano que decidiu instalarse na pequena aldea da’trapa paira crear un oasis e dar acubillo aos Peregrinos que decidisen penetrarse por esta bucólica ruta.

Lilian, José Manuel. Que é o que se atoparán en vosos albergues os Peregrinos que decidan facer noite neles?

José Manuel: Os peregrinos que decidan facer noite en casa Xica poderán gozar dunha cálida acollida, teñen una hectárea de terreo con río incluído polo que poden pasear e perderse mentalmente, hai una pequena libraría con libros interesantes e do camiño do que poden facer uso no interior da casa. Poderán, se así o desexan, unirse á cea comunitaria que se realiza paira poder compartir momentos, intereses, saberes….. Ao día seguinte, antes de seguir camiño ofrécese almorzo ao peregrino e despídeselle persoalmente. En definitiva, o peregrino atopará un espazo de descanso e acougo no que poder relacionarse e compartir.

Lilian Campos: A filosofía do albergue Mar e Montaña é a convivencia, compartir historias, tentamos que cada día sexa de tranquilidade e crear una familia peregrina, que o albergue vaia crecendo a través da pegada de cada peregrino, (pinturas, frases en frechas, mandalas, receitas peregrinas), as nosas portas están abertas tamén a veciños que pasan a saudar peregrinos, (intercambio de culturas, concertos de músicos da zona, cea comunitaria…)o albergue ten salón paira compartir estes saberes preservando así o silencio na habitación paira aqueles que queiran descansar, conta tamén cun patio paira bicigrinos, para que todos poidan lavar a súa roupa, secar, hai una parede que está pintada por adolescentes do pobo (pintaron a súa visión do camiño de Santiago) aceptamos mascotas, hai aseo e ducha paira os que teñan discapacidade funcional, no pobo hai misa e bendición ao peregrino.

En total una unión de acollida ao peregrino.

E que lle poderiades dicir a ese Peregrino que leste dubidando entre seguir o seu camiño pola Costa, ou ir pola variante histórica?

José Manuel:A ese peregrino que dubida entre Ribadeo e Vegadeo, podería dicirlle que por Vegadeo atopará un deses camiños pouco frecuentados, solitarios e belos que aínda que antigo é pouco coñecido. Discorre primeiro á beira da Ria do Eo con belas imaxes desta, segue entre campos de cultivo paira logo aos poucos penetrarse nas montañas, con paisaxes infinitas de arboredo e monte e con escasas poboacións até chegar á coñecida Mondoñedo.

Lilian Campos: Eu diría que cada camiño ten o seu encanto e experiencias, e aos que teñen a dúbida pois é un bo momento paira escoitar o seu corazón e saber o que buscan, o noso camiño ofrece una ruta aínda non masificada, escapas do consumismo, pola escaseza de bares e restaurantes, penétrasche en pequenos pobos con arquitecturas antigas, veciños que cargan nos seus rostros o pasar dos anos, a agricultura dunha paisaxe rural, o cheiro das gandarías, un camiñar entre pistas que soben e baixan, una soidade que che fai que poidas atoparche contigo mesmo e atopar a esencia de peregrinar por un camiño histórico.

Agora a decisión é vosa Peregrinos, desde este artigo pretendemos pór un pouco de luz a esa ruta histórica para que o Peregrino estea mellor informado, sen pretender influenciar a súa decisión nin o seu Camiño, posto que iso son decisións moi persoais e que case sempre se toman no último momento.

Sexa cal for a opción elixida, Costa, con todo o bonito que xa de por si ten, como a ruta histórica por Vegadeo, esperamos que sempre teñades un moi bo Camiño.

Ultreia Peregrinos.