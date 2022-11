Os dous Camiños a Santiago por Euskadi

No Camiño pola costa conviven mar e terra, urbes e natureza

O Camiño de Santiago pola costa vasca, de 214,00 km, consta de 8 etapas e é unha das rutas máis primitivas, mesmo anterior a outras máis coñecidas. Nela conviven a Euskadi mariñeira e a agrícola, así como a urbana e a rural. Atravesa no seu primeiro tramo o litoral guipuscoano, desde a desembocadura do Bidasoa ata o límite con Bizkaia, caracterizado por un gran desnivel. As zonas abruptas desaparecen ao entrar en Bizkaia, a través de Markina-Xemein, e permite coñecer os recunchos das comarcas biscaíñas de Lea-Artibai e Busturialdea ata chegar ás encantadoras paraxes das Encartaciones.

Etapa 1: Hondarribia - San Sebastián

O Camiño arrinca na ponte de Santiago de Irun, que salva a fronteira natural do río Bidasoa, ou en Hondarribia, se se quere cruzar en barca desde Hendaia. Nesta primeira etapa o peregrino camiña por unha paisaxe montañosa xunto ao mar, por desembocaduras como a de Pasaia e pobos mariñeiros como Hondarribia, ata chegar a San Sebastián, colofón ideal.

Etapa 2: San Sebastián - Zarautz

Unha vez abandónase a capital guipuscoana, o Camiño recupera o seu rostro agreste a través de caseríos solitarios, explotacións gandeiras e camiños que se abren paso entre a vexetación, ata chegar a Orio, outrora localidade baleeira.

Etapa 3: Zarautz - Deba

Desde Zarautz, sen perder de vista as augas do Cantábrico, saen ao encontro os portos de Getaria e Zumaia. Antes de alcanzar o final de etapa en Deba, o percorrido intérnase momentaneamente nunha Euskadi máis rural á altura de Itziar, cun santuario onde se rende culto desde a alta Idade Media á súa virxe negra, unha das máis antigas e veneradas de Gipuzkoa.

Etapa 4: Deba - Markina-Xemein

Deba é a última estampa do litoral vasco ata a fronteira con Cantabria. A partir de agora, o Camiño desvela a Euskadi montañosa, boscosa, moito máis esixente e, á vez, singular e fermosa. Poucos treitos do Camiño do Norte hai tan afastados da civilización como este. E as sorpresas non cesan: a señorial Markina-Xemein é o premio ideal nesta parte do percorrido.

Etapa 5: Markina-Xemein - Gernika-Lumo

Poucos inicios hai tan estimulantes como o que agarda á saída de Markina-Xemein. Primeiro, o idílico pobo de Bolibar e, logo, a antiga Colexiata de Ziortza, con máis de nove séculos como testemuña do paso de camiñantes. Ao final da etapa, na histórica vila de Gernika, a Casa de Xuntas e o histórico carballo de Gernika son o mellor dos premios imaxinables para esta xornada.

Etapa 6: Gernika-Lumo – Bilbao

A partir de Gernika-Lumo comezan a sucederse os pintorescos pobos da Bizkaia rural, por onde antigamente transcorría a Ruta Juradera, que realizaban os Señores de Bizkaia. O peregrino deixa atrás a bela paisaxe de Urdaibai para penetrarse no val de Txorierri para, posteriormente, alcanzar a que fose capital industrial de Euskadi, Bilbao.

Etapa 7: Bilbao - Portugalete

A partir de Bilbao, o Camiño atravesa paraxes dunha urbe moderna, moi diferentes aos das primeiras xornadas. Nada máis atravesar a capital biscaíña, ascéndese ao monte Kobeta que pecha a cidade polo sur e regala unha ilustradora panorámica do val do Nervión.

Etapa 8: Portugalete - Kobaron

O percorrido nesta última etapa volve ao litoral e discorre pola zona mineira de Bizkaia, sen apenas sobresaltos ata a praia da Area. Unha vez déixase atrás Pobeña, o Camiño do Norte regala un dos seus tramos con mellores vistas: a Vía Verde do antigo ferrocarril mineiro.

O Camiño do Interior, eixo de comunicación secular

O Camiño de Santiago polo interior son 249,70 km que permiten coñecer, en apenas sete días, unha enorme diversidade xeográfica, histórica, social, económica e cultural. Ademais, esta ruta foi, desde a época romana, un dos máis importantes eixos de comunicación do norte peninsular.

Etapa 1: Irun - Hernani

En Irun o camiñante atopa vestixios da importancia xacobea desta cidade fronteiriza. E, tras contemplar os lugares máis emblemáticos da localidade (a igrexa do Juncal, as ermidas Santa Elena e San Marcial, entre outros), continúa cara a Hernani.

Etapa 2: Hernani - Tolosa

A segunda etapa comeza nunha das vilas máis antigas de Gipuzkoa, cun rico patrimonio histórico-artístico: a igrexa de San Juan Bautista (s XVI), casa-torre dos Gentiles ou a Casa Portalondo, da época medieval.

Outra das edificacións características de Hernani, a ermida do Humilladero da santa Cruz, está relacionada co seguinte núcleo urbano, Urnieta, onde se chega en paralelo ás vías do tren.

Etapa 3: Tolosa - Zegama

Na que fose capital de Gipuzkoa, tras cruzar a ponte sobre o Oria e realizar o Paseo da Ribeira, unha estrada ascendente chega ata o monte Ollaun para descender, despois, ata Altzoazpi, xunto á igrexa de San Salvador, de estilo gótico. Alí, a estrada ata o municipio de Alegia, deixa atrás a ermida do Santo Cristo.

Etapa 4: Zegama - Salvatierra-Agurain

Desde Zegama, a etapa discorre en ascensión cara ao paso de San Adrián. Tras deixar atrás varios cruces, pódense contemplar a ermida de Iruetxeta e o caserío Buenabista, e atravesar despois o bosque de Iturzabal. Máis adiante, está a ermida de Sancti Spiritus, antigo hospital de peregrinos.

Etapa 5: Salvatierra-Agurain - Vitoria-Gasteiz

O camiñante pode respirar tranquilo: a travesía ata Vitoria-Gasteiz é un agradable paseo con moi poucas concesións urbanas, unhas pingas de soidade e varios monumentos relixiosos con trasgo, como a igrexa de San Martín de Tours de Gazeo ou o santuario de Estibaliz, ambos os medievais. Nesta zona teñen cabida tamén manifestacións prehistóricas como os dólmenes –o de Sorginetxe é un dos máis fascinantes de Euskadi–; pegadas romanas como as de Arcaya ou renacentistas, como os palacetes de Salvatierra.

Etapa 6: Vitoria-Gasteiz - La Puebla de Arganzón

Unha vez o peregrino despídese de Vitoria-Gasteiz e abandona a súa armazón urbana e industrial, o carreiro mergúllase de novo entre campos de cereal, mentres atravesa pobos sobrios e acolledores como os das xornadas anteriores. A arte románico practicado neste recuncho de Euskadi aínda reserva un par de gratas sorpresas en Armentia e Villanueva da Oca.

Etapa 7: La Puebla de Arganzón- Briñas

Os continuos ‘sobe e baixas’ das primeiras xornadas protagonizan de novo esta longa travesía de case trinta quilómetros, en busca do Camiño Francés. Unha vez chégase a Briñas, a retina garda a imaxe do catro ríos da etapa: o Zadorra, a Axuda, o Inglares e o Ebro. No camiño aparecen pobos amurallados no fondo de vales, portos de pendentes modestas e un pico máis que esixente, o portillo da Lobera. Ao final, tras superalo, aparece Rioxa Arabesa, terra de ordenados viñedos que domestican a paisaxe.

