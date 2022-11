Os Camiños a Santiago por Castela e León

Castela e León está atravesada por 12 rutas do Camiño de Santiago, que a percorren en todas as direccións e discorren polo seu nove provincias. Ademais do coñecido Camiño Francés, existen sete camiños denominados "históricos": a Vía da Prata, o Camiño Portugués da Vía da Prata, o Camiño Mozárabe-Sanabrés, o Camiño Vía de Bayona, o Camiño do Besaya, o Camiño Vadiniense e o Camiño do Salvador.- Hai que engadir tamén os outros catro camiños denominados "tradicionais": o Camiño de Madrid, o Camiño de Levante e Sueste, o Camiño da La e o Camiño Real de Inverno.

O Camiño de Santiago Francés é, ademais de Patrimonio da Humanidade da UNESCO, o Primeiro Itinerario Cultural Europeo, declarado polo Consello de Europa desde o ano 1987. Esta ruta milenaria atravesa as provincias de Burgos, Palencia e León e, cos seus case 400 quilómetros, conta con máis da metade dos 750 quilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela.

CAMIÑOS HISTÓRICOS:

A Vía da Prata é unha ruta de época romana, que se utilizou tamén como camiño cara a Santiago de Compostela. Discorre polas provincias de Salamanca, Zamora e León, provincia na que se une ao Camiño Francés. Nesta ruta atópanse moitos restos de calzadas e miliarios romanos.

O Camiño Portugués da Vía da Prata é unha das variantes da Vía da Prata que inicia o seu camiño en Zamora e penétrase en terras portuguesas para continuar cara a Galicia. Discorre pola zona noroeste da provincia de Zamora a través das comarcas de Alba e Aliste.

O Camiño MozárabeSanabrés é outra variante da Vía da Prata que discorre tamén pola provincia de Zamora, no cara norte da Serra da Culebra, polo Val do Tera e as comarcas da Carballeda e Sanabria.

O Camiño Vía de Bayona é un itinerario xacobeo que une a localidade francesa de Bayona co Camiño Francés a través da provincia de Burgos e que, segundo diversas fontes documentais, era un camiño moi transitado entre os séculos X e XIII.

O Camiño do Besaya é unha ruta que une Cantabria co Camiño Francés a través da provincia de Palencia, seguindo a canle do río Besaya. No seu momento supuña un itinerario máis cómodo e seguro para os peregrinos cuxos barcos atracaban na baía de Santander.

O Camiño Vadiniense é un itinerario xacobeo que discorre pola provincia de León, unindo Cantabria co Camiño Francés, a través dos Picos de Europa, visitando no seu percorrido a Comarca de Liébana e o seu mosteiro.

O Camiño do Salvador une León e Oviedo. Na Idade Media foi moi transitado polos peregrinos para visitar as reliquias da Cámara Santa da Catedral de San Salvador e acuñouse o devandito: ?Quen vai a Santiago e non a San Salvador, visita ao criado e deixa ao señor?.

CAMIÑOS TRADICIONAIS:

O Camiño de Madrid conecta a capital de España con Santiago, atravesando as provincias de Segovia e Valladolid, para unirse na provincia de León ao Camiño Francés.

O Camiño de Levante e Sueste é unha ruta que une o Mediterráneo con Santiago de Compostela a través das provincias de Ávila e Valladolid, e entra na provincia de Zamora por dúas variantes: a de Levante máis ao sur, que chega á capital e o Sueste algo máis ao norte.

O Camiño da La comeza na provincia de Conca e únese ao Camiño Francés na cidade de Burgos, atravesando as provincias de Soria e Burgos. Era unha ruta comercial que, como outras, transformouse en ruta de peregrinos.

O Camiño Real de Inverno é unha ruta que percorre a zona do Bierzo leonés e era utilizado polos peregrinos na época invernal para evitar a subida ao Cebreiro. A través de vellas calzadas romanas, os peregrinos alcanzaban Galicia nun trazado máis sinxelo.

En definitiva, Castela e León convídache a peregrinar por estes 12 camiños cun mesmo fin: chegar a Santiago de Compostela coa mochila repleta de paisaxes, lugares e experiencias. Cada camiño é unha páxina en branco onde escribir, paso a paso e pegada a pegada, a propia historia de cada peregrino, o auténtico actor principal de cada relato.

Elixe o teu. Bo camiño

Fontes e ligazóns: