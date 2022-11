“O Museo do Turismo” co Camiño de Santiago

“O Museo do Turismo” é una iniciativa sen afán de lucro que pretende divulgar a historia do turismo. Máis de 150 persoas colaboran desinteresadamente nun proxecto que divulga a historia do sector turístico en dúas vertentes: una maneira presencial, con salas físicas repartidas por diferentes países onde se mostran documentos da historia do turismo e, doutra banda, una labor de difusión dunha maneira virtual, a través das redes sociais do museo e da súa web, actualmente en 12 idiomas diferentes.

E neste labor de divulgación da historia do turismo, hai, por suposto, diversas referencias ao Camiño de Santiago.

Falamos dun dos itinerarios turísticos máis antigos da historia. De feito, a “Guía da Viaxe de Santiago” do Libro V do Códice Calixtino, considérase una das guías de viaxes máis antigas do mundo. Datada entre 1138 e 1140, é obra do monxe francés Aymeric Picaud e trátase dun manual práctico paira os peregrinos europeos que no século XII quixesen aventurarse a realizar a ruta xacobea desde Francia até Santiago de Compostela.

O Marqués de la Vega-Inclán, pioneiro de turismo en España, así o asevera no seu discurso de recepción na Real Academia da Historia en 1927, que versa sobre devandita obra e onde afirma que se trata do “capítulo máis importante na historia das viaxes en España” e que a ruta xacobea é “a máis formidable organización turística medieval coñecida”.

O Museo do Turismo, tamén dedica os seus esforzos paira mostrar a historia desta fantástica ruta que seguen os peregrinos desde hai séculos. É por iso polo que está presente en diferentes salas. Algunhas mesmo están dedicadas en modo exclusivo como:

Sala 20. Situada no Porto, na sede do Tour Operador Vefa Tours, en pleno centro do Porto (Portugal) nun lugar polo que pasa o Camiño Portugués. Nunha coqueta vitrina, recóllense obxectos relacionados cos diferentes itinerarios que levan até a cidade compostelá.

Sala 39. No Centro Kumano Kodo na prefectura de Mie (Xapón). A Prefectura de Mie asinou fai 11 anos un “Memorando de Entendemento sobre Camiños de Peregrinación” co País Vasco, en España. O Camiño Kumano é a ruta de peregrinación que une os tres templos sacros de Xapón: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nachi Taisha e Kumano Hatayama Taisha. Este itinerario está hermanado co camiño xacobeo e, de feito, hai mesmo una credencial dobre paira facer ambas as peregrinacións. Dentro deste centro, está a Sala 39 do noso Museo, dedicada á historia do Camiño de Santiago, e en especial, o percorrido que fai o Camiño do Norte pola parte de Euskadi.

Ademais, as Salas 9 e 11, situadas en Museo Gaudí Casa Botíns (León) e na Oficina de Turismo do Concello de Ponferrada, están dedicadas á historia do turismo da cidade de León e da comarca do Bierzo respectivamente, e por iso, trasládannos tamén a coñecer a historia do Camiño de Santiago ao seu paso por devandita cidade e comarca.

Doutra banda, e xa na súa faceta virtual, o Museo conta con diferentes redes sociais en diferentes idiomas: 12 páxinas de Facebook, 2 perfís de Instagram, un perfil de Twitter, unha canle Tik Tok e unha canle de YouTube. En todas elas vén dando divulgación de diferentes aspectos da historia do Camiño de Santiago. Fotos, vídeos, publicacións…. Grazas á colaboración de coleccionistas como Manuel Alejandro Fernández ou Carlos Castelao, vanse mostrando en redes diferentes aspectos desta histórica ruta turística ou o labor de empresas colaboradoras como O Camiño con Correos ou Eroski que participan deste proxecto que trata de pór en valor ao sector turístico a través da divulgación da súa historia.

Convidámosvos a todos a coñecer máis sobre o Museo en

www.themuseumoftourism.org

www.facebook.com/elmuseodelturismo

www.twitter.com/museo_turismo

www.instagram.com/museo_turismo