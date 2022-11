O Museo do Turismo chega a Xapón

APERTURA DA SALA 39 DO MUSEO DO TURISMO EN XAPÓN

Comprácenos informar que xa se atopa aberta sálgaa número 39 do Museo do Turismo. Esta apertura entusiásmanos especialmente xa que suma á lista un novo país no que estamos presentes, Xapón. Concretamente no Centro Prefectural Kumano Kodo de Xapón.

A sala está dedicada á historia do Camiño “Kumano Kodo” e a súa relación co Camiño de Santiago en España ao seu paso polo País Vasco. Atópase no interior dunha exhibición permanente instalada en novembro do ano 2019 no Centro Kumano Kodo da Prefectura de Mie en conmemoración da conclusión do “Memorando da unión e a cooperación a través das rutas de peregrinación do Patrimonio Mundial” acordada entre a Prefectura xaponesa de Mie e o País Vasco, paira a promoción e divulgación de ambas as rutas históricas.

“O Museo do Turismo” é una iniciativa participativa sen afán de lucro que pretende divulgar a historia do turismo e honrar deste xeito aos profesionais e empresas que puxeron as bases deste sector. Este labor leva a cabo a través de dúas liñas de traballo:

Difundir a historia do Turismo de maneira online, a través una web e das redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. En Facebook este labor realízase en nove idiomas, o que fai que o contido se achegue e póñase a disposición dun público potencial dun catro mil millóns de persoas en todo o mundo.

De “salas” físicas, actualmente trinta nove, que se atopan en lugares de paso turístico como hoteis, axencias de viaxe, museos, oficinas de turismo, etc, en sete países diferentes. No Museo do Turismo colaboran xa unhas 120 persoas, así como medio centenar de entes públicos e empresas.

Viaxes Eroski colabora desde hai tempo con esta iniciativa participativa sen afán de lucro que permite divulgar a historia do turismo e dignificar aos profesionais e empresas que puxeron as bases deste sector. De feito, a Sala 8 do Museo do Turismo atópase na oficina de Viaxes Eroski no Centro Comercial Vallsur en Valladolid.

Máis información sobre o Museo do Turismo: www.elmuseodelturismo.org

Contacto: info@themuseumoftourism.org

Contacto paira da responsable do Museo do turismo en Xapón, Hiroko Tsuchiya: japan@themuseumoftourism.org

Máis información sobre o Kumano Kodo Center: www.kumanokodocenter.com

Información na páxina de Facebook do museo en xaponés sobre a apertura da “Sala 39”: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269773897791234&ide=109576303810995