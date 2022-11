O Camiño Primitivo: un paseo Patrimonio da Humanidade

O Camiño Primitivo do Camiño de Santiago, como o Camiño Inglés, é Patrimonio da Humanidade da Unesco desde 2015. E denomínase Camiño Primitivo porque se trata da primeira ruta de peregrinación, a máis antiga. Como xurdiu o Camiño Primitivo? Cal é o seu percorrido? Neste artigo revelamos estas cuestións.

O Camiño Primitivo: como naceu?

O Camiño Primitivo figura como a primeira ruta de peregrinación do Camiño de Santiago, a máis antiga. O primeiro rei peregrino foi precisamente o monarca astur-galaico Alfonso II o Casto: no primeiro terzo do século IX, viaxou a Santiago para confirmar se os restos que acababan de aparecer en Compostela eran realmente os do Apóstolo.

A devoción do rei coa causa xacobea foi decisiva para cimentar o novo culto. Pero non só iso. Alfonso II mandou construír a primeira igrexa de Santiago e fixo doazóns para a que foi a primeira comunidade monástica destinada a atender as demandas do culto no altar de Santiago, o mosteiro de Antealtares.

O Camiño Primitivo foi un itinerario moi frecuentado polo pobo astur-galaico durante o século IX e boa parte do X. Pero tamén atraeu a peregrinos do norte de España e Europa.

Como é o Camiño Primitivo do Camiño de Santiago?

O Camiño Primitivo considérase de dificultade baixa. Ademais, constitúe o punto de partida perfecto para descubrir a senda do primeiro traxecto coñecido. O Camiño Primitivo consta de 13 etapas, aínda que o itinerario que sae desde Roncesvalles sempre foi o máis cómodo, desde o punto de vista da infraestrutura e servizos.

Esta ruta enlaza Oviedo (Asturias) coa cidade de Santiago de Compostela. E un dos seus grandes atractivos radica no feito de que o seu percorrido transcorre en boa parte por calzadas romanas.

O itinerario actual reproduce o orixinal: parte de Oviedo e atravesa Asturias por Las Regueras, Grao, Salas, Tineo, Pola de Allande e Grandas de Salime. A partir de aquí entra en Lugo polo porto do Acivro e enlaza co Camiño francés, en Palas de Rei.