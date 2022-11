O Camiño Inglés: unha viaxe pola historia

Como se iniciou o Camiño Inglés do Camiño de Santiago? E, tantos séculos despois, como é hoxe? O Camiño Inglés do Camiño de Santiago é un percorrido pola historia, forxado polos seus primeiros viaxeiros: ingleses, escoceses e irlandeses, sobre todo. Neste artigo contamos como se creou o Camiño Inglés do Camiño de Santiago e cales foron os seus primeiros peregrinos. Tamén se aborda por que hoxe é un traxecto esencial para coñecer a historia de Galicia.



Como se creou o Camiño Inglés do Camiño de Santiago?

Viaxeiros procedentes de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia e, sobre todo, ingleses, escoceses, irlandeses e flamencos contribuíron a crear o que hoxe se coñece como o Camiño Inglés do Camiño de Santiago. Estes viajantes chegaban a Galicia por mar desde os seus portos, desembarcando en Ferrol e A Coruña. O motivo? A estratéxica localización dos portos destas dúas importantes cidades galegas potenciou de maneira evidente a ruta.



A historia destas peregrinacións parte do século XII. En 1147 visitou a tumba de Santiago unha escuadra cruzada de ingleses, alemáns e flamencos. Con todo, son varias e relevantes as pegadas de peregrinacións históricas polo Camiño Inglés. Do monxe islandés Nicolás Bergsson quedaron os seus escritos da viaxe a pé desde Islandia a Santiago, unha proeza que lle levaría un cinco anos.

Como é o Camiño Inglés do Camiño de Santiago?

Pero, como é o Camiño Inglés do Camiño de Santiago agora? En Galicia, o Camiño Inglés ten dous traxectos alternativos.

O primeiro é o itinerario desde A Coruña, que é máis curto: uns 74 quilómetros en total. A segunda opción é facelo desde Ferrol, unha alternativa de maior lonxitude, con preto de 118 quilómetros de percorrido. Ambas as rutas, con todo, están cheas de atractivos e historia e, ademais, conflúen a metade de camiño, na localidade de Brétema, onde xuntas continúan os últimos 40 quilómetros de percorrido, ata Santiago de Compostela.

Algúns dos atractivos do Camiño Inglés? Os atractivos son múltiples desde Ferrol ata A Coruña, sen esquecer as localidades de Pontedeume e Betanzos, dous enclaves imprescindibles para entender a historia inglesa do Camiño.

Aprende máis do Camiño Inglés do Camiño de Santiago.