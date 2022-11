O Camiño Francés: como é o itinerario xacobeo máis coñecido?

O Camiño Francés é o percorrido con maior tradición histórica do Camiño de Santiago. E tamén o máis recoñecido por paseantes de todo o mundo. Neste artigo aprenderá cando foi descrito por primeira vez o Camiño Francés, como é e cales son as súas rutas principais.



O Camiño Francés: séculos de historia

O Camiño Francés é a ruta do Camiño de Santiago por excelencia: o itinerario xacobeo con maior tradición histórica e o máis recoñecido internacionalmente. O Camiño Francés foi descrito xa en 1135 no 'Codex Calixtinus', libro histórico fundamental xacobeo, unha auténtica guía medieval da peregrinación a Santiago.

Nel xa se recollen os tramos do Camiño Francés desde terras galas e infórmase ao detalle sobre os santuarios da ruta, a hospitalidade, as xentes, a comida, as fontes, os costumes locais, etc. Todo está escrito coa síntese e claridade que necesita unha resposta práctica a unha demanda concreta: a peregrinación a Santiago.

Esta guía, atribuída ao clérigo francés Aymeric Picaud, evidencia o desexo político e relixioso de facer promoción do santuario compostelán e de facilitar o acceso ata el. Cando se confecciona este libro, o Camiño Francés e as peregrinacións alcanzan o seu máximo apoxeo e o Camiño Francés a maior afluencia, se excluímos o momento actual. Santiago convértese na meta dos peregrinos.



Por onde transcorre o Camiño Francés?

O Camiño Francés adquire un trazado preciso en Francia a través do catro vías principais xa descritas no 'Codex Calixtinus'. Tres destas rutas (París-Tours, Vézelay-Limoges e Lle Puy-Conques) entran en España por Roncesvalles, en Navarra. A cuarta (Arles-Toulouse) entra polo porto de Somport e continúa ata Jaca, en Aragón. O itinerario de Roncesvalles, que cruza a cidade de Pamplona, únese co aragonés en Ponte a Raíña (Navarra).

Desde Ponte a Raíña, o Camiño Francés mantén un único itinerario que atravesa localidades e cidades do norte de España tan significativas como Estella, Logroño, Santo Domingo da Calzada, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada e Villafranca del Bierzo.