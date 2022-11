O Camiño do Norte: un paseo por reservas da biosfera

O Camiño do Norte do Camiño de Santiago chega a Galicia desde Asturias e transcorre por vales e ríos de gran beleza natural e espazos protexidos como o val do río Eo, declarados reserva da biosfera pola Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO). Pero, como xurdiu o Camiño do Norte? Como é e cal é o seu percorrido? A continuación contamos a súa historia e os seus atractivos.

O Camiño do Norte, cal é a súa historia?

O Camiño do Norte alcanzou relevancia na baixa Idade Media, cando as peregrinacións marítimas estaban no seu apoxeo e en Oviedo comezou a celebrarse o Xubileu da Santa Cruz. Mantivo vitalidade ata o século XVIII.

Pero non só atraía a peregrinos asturianos: por el pasaban devotos de todo o norte da península e de Europa, tanto por terra como por mar. Os peregrinos proviñan de Inglaterra, Flandes, Alemaña e ata desde Escandinavia.

Moitos deles legaban atraídos polas reliquias do santuario de San Salvador de Oviedo, pero tamén pola catedral compostelá.

Por tanto, esta ruta foi nos seus inicios un itinerario de peregrinos ilustres. Estivo vinculada a Francisco de Agarrades, quen, segundo a tradición, peregrinou no ano 1214. E non foi o único. A finais do século XV usou o Camiño do Norte o bispo armenio Mártir de Azerbaján; no XVI, Jacobo Sobieski, pai do rei Juan III de Polonia; e dous séculos despois, percorreríao o francés Jean Pierre Racq.



Como é o Camiño do Norte?

Despois de Castropol, última localidade de Asturias por onde transcorre o Camiño do Norte, este itinerario entra en Galicia cruzando o mar Cantábrico a través da fermosa ría de Ribadeo. Antes, algúns peregrinos optaban por bordeala, salvando o río Eo, para atravesalo logo pola ponte de Santiago de Abres. Hoxe, o Ponche dous Santos achegou as dúas comunidades autónomas.

O punto de partida en Galicia é Ribadeo, na provincia de Lugo. Desde aquí ata a catedral de Santiago, a ruta prolóngase durante 198 quilómetros. O itinerario está sinalizado por medio dunha placa de cerámica coa representación da vieira. O camiñante agradece esta información, que completa a indicación básica da frecha amarela.

En 2015, o Camiño do Norte foi recoñecido pola UNESCO, xunto co Camiño Primitivo, como Patrimonio da Humanidade, o máximo recoñecemento que pode recibir un ben cultural. Ademais, no seu traxecto camiñaremos por paisaxes que son reservas da biosfera, como a contorna do río Eo ou as coñecidas como Terras do Miño.

