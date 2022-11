O Camiño de Santiago en vídeo: de Torres do Río a Logroño

Esta etapa do Camiño de Santiago que transcorre entre Torres do Río, en Navarra, e Logroño, na Rioxa, atravesa viñedos e as augas do río Ebro de entrada á capital rioxana. Neste vídeo despedimos Navarra e penetrámonos na terra do viño.

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Etapa de Torres do Río a Logroño: viñedos, río e viño

Nesta etapa do Camiño de Santiago atravesamos a zona vinícola de Terra Estella, en Navarra. Empezamos a etapa suavemente, pero o camiño convértese nunha zona rompepiernas despois. De lonxe vemos as montañas de Ezcaray, na Rioxa.

Viana é a última localidade navarra do Camiño de Santiago, pero en canto ao viño mantén a súa Denominación de Orixe Rioxa. Dela, destaca a Praza dos Foros.

Seguimos camiño cara a Logroño . Esta é a parte máis fea da etapa ata que chegamos á cidade. Ás súas portas, sélannos a credencial. Cruzamos o río Ebro e estramos na zona antiga da capital rioxana. Descansamos no albergue e empezamos o tour na praza do Mercado e a igrexa de Santa María a Redonda, coas súas dúas torres que se copiarán noutras igrexas do Camiño de Santiago.

Seguimos a visita na igrexa de Santiago e a Fonte dos Peregrinos. Chegamos ata os muros da cidade e a Torre de Revellín, antiga entrada a Logroño e por onde partiremos cara a Nájera.