O Camiño de Santiago en vídeo: de Santo Domingo da Calzada a Belorado

O traxecto do Camiño de Santiago que transcorre entre Santo Domingo da Calzada e Belorado discorre polos confíns das terras da Rioxa para avanzar por Castela e León. O seguinte vídeo do Camiño de Santiago descobre os encantos deste tramo.

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Camiño de Santiago: de Santo Domingo da Calzada a Belorado

Nesta etapa abandonamos A Rioxa para penetrarnos na extensa Castela e León, unha rexión que percorreremos durante un par de semanas aproximadamente.

Ao saír de Santo Domingo da Calzada cruzamos o río Oja por unha ponte construída polo propio santo Domingo. Pasamos por Grañón, un pobo do século IX e o último do noso camiño por terras rioxanas.

Entramos na primeira localidade castelá, Redecilla del Camino, na provincia de Burgos. A igrexa da Virxe da Rúa garda no seu interior unha pila bautismal románica do século XII.

Castildelgado, Viloria e Villamayor do Río serán as seguintes poboacións antes de culminar a etapa en Belorado, un pobo con varias igrexas destacables e unha praza Maior soportalada. Acabamos a visita no Paseo do Ánimo, unha homenaxe ao peregrino a través de nomes ilustres que realizaron o Camiño de Santiago.