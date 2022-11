O camiño de Santiago en vídeo: de Roncesvalles a Zubiri

A etapa do Camiño de Santiago de Roncesvalles a Zubiri discorre por hayedos e casas blasonadas, con escudos nas súas fachadas. Neste vídeo descubrimos a etapa de Roncesvalles a Zubiri en vídeo e todos os seus segredos mellor gardados.

Lembra activar os subtítulos do vídeo en Youtube

A etapa de Roncesvalles a Zubiri en vídeo!

A etapa de Roncesvalles a Zubiri é considerada a primeira para moitos peregrinos que deciden unirse ao Camiño de Santiago cando este chega a España. Lonxe das pendentes e a paisaxe pouca poboado dos Pireneos, agora atopámonos unha ruta máis sinxela e levadía.

Comezamos esta etapa no alto do porto de Ibañeta, desde onde baixamos por un hayedo cara a Roncesvalles. Neste alto, unha antiga campá guiaba aos peregrinos entre a néboa.

En Roncesvalles, a Real Colexiata de Santa María, do século XIII, é un referente do gótico navarro. Despois, pasamos por Burguete e as súas casas blasonadas. Ata chegar a Espinal a etapa é practicamente chaira.

Desde aquí o camiño endurécese. Subimos o alto de Mezkiritz ata Viscarret e en Linzoáin comeza a subida ao Alto de Erro. O último descenso do día lévanos ata o pobo de Zubiri. Accedemos a el tras cruzar a ponte da Rabia sobre o río Arga. É unha ponte medieval construído no século XII.