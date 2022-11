O Camiño de Santiago en vídeo: de Ponte a Raíña a Estella

O tramo do Camiño de Santiago que transcorre entre Ponte a Raíña e Estella pasa por bonitos pobos e cidades de orixe medieval. Este vídeo descobre as marabillas deste percorrido por terras navarras: desde os viñedos de Cirauqui á ermida de San Miguel, do século X.

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Etapa Ponte a Raíña-Gares a Estella

Saímos de Ponte a Raíña pola ponte románico de sete ollos. Entre campos de cereais dirixímonos a Mañeru, un pobo de orixe medieval. Para chegar a esta localidade temos que pasar un duro repecho. O seguinte pobo, Cirauqui, está nun outeiro e rodeado de viñedos.

De camiño a Lorca camiñamos por unha antiga calzada romana. En Villatuerta cruzaremos o río Iranzu por unha ponte medieval.

Seguimos o camiño pola saia de Montejurra onde vemos a ermida de San Miguel, do século X. E chegamos a Estella, con hospitais para peregrinos desde o século XI. É unha cidade medieval que se consagrou como centro económico da zona no século XVI. Temos para visitar a ponte do Ladrón, a igrexa de San Miguel, o palacio dos Reyes de Navarra e o claustro da igrexa de San Pedro da Rúa.