O Camiño de Santiago en vídeo: de Nájera a Santo Domingo da Calzada

Este tramo do Camiño de Santiago transcorre por terras da Rioxa, desde Nájera ata Santo Domingo da Calzada: un percorrido entre viñedos, pobos rioxanos con encanto e unha catedral chea de misterios. Neste vídeo descubrimos a etapa do Camiño de Santiago entre Nájera e SantoDomingo .

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Camiño de Santiago: de Nájera a Santo Domingo da Calzada

A ruta comeza cunha pequena costa que nos mete de novo entre viñedos: xa no século XII cultivábase a vide nestas terras e se comerciaba co seu viño. A etapa non presenta grandes dificultades e, aos poucos quilómetros de saír de Nájera, unha chaira lévanos a Azofra, un pequeno pobo cun albergue para 100 persoas.

Seguimos entre campos e chegamos a Cirueña, onde na primavera o campo tínguese do amarelo das plantas de colza. Desde aquí, o tramo descende ata Santo Domingo da Calzada, unha das principais poboacións da chamada A Rioxa Alta, que floreceu no século XII coa concesión dos foros. A antiga cidade amurallada foi declarada conxunto histórico artístico e garda un misterio: din que a súa catedral románica erixiuse para acoller os restos de santo Domingo, que hoxe podemos visitar.