O Camiño de Santiago en vídeo: de Logroño a Nájera

O Camiño de Santiago na súa etapa de Logroño a Nájera transcorre entre os característicos viñedos que bañan boa parte das terras rioxanas. Neste vídeo descubrimos o percorrido do Camiño Francés entre a capital da Rioxa e unha das súas principais cidades, Nájera, sen esquecer as súas viñas e tamén as súas paradas ineludibles.

Lembra activar os subtítulos en Youtube.

O Camiño de Santiago, de Logroño a Nájera

Saímos de Logroño pola Torre de Revellín ou Porta do Camiño. Cruzamos o pantano da Grajera e o alto do mesmo nome entre viñedos. Así chegamos a Navarrete, coas súas rúas medievais e as ruínas de San Juan de Acre, hospital de peregrinos do século XIII.

Seguimos o camiño entre viñedos, pasamos por Ventosa e ascendemos o alto de San Antón. Estamos no novo val do Najerilla, sempre entre viñedos.

Chegamos a Nájera, centro político da Reconquista e antiga capital da Rioxa. A cidade construíu un gran hospital de peregrinos, xa que querían ser unha parada importante do Camiño. En Nájera destaca o mosteiro de SantaMaría a Real , levantado no século XI e reconstruído no XV. O seu claustro gótico tamén é de visita obrigada.