O Camiño de Santiago en vídeo: de Estella a Torres do Río

A etapa do Camiño de Santiago que transcorre entre Estella e Torres do Río é un agasallo para os sentidos máis terrestres. O tramo transcorre entre campos de viñedos e terras fértiles para os cultivos. Neste vídeo descubrimos os segredos que oculta a ruta xacobea de Estella a Torres do Río.

Lembra activar os subtítulos en Youtube

Camiño de Santiago: de Estella a Torres do Río, entre viñedos

Nesta etapa do Camiño de Santiago saímos de Estella con dirección cara ao Mosteiro de Irache, do século X e famoso entre os peregrinos por ter unha fonte con viño. Despois, seguimos a ruta pola saia de Montejurra e á sombra dos piñeiros.

No quilómetro número 8 subimos cara a Villamayor de Monjardín, entre viñedos. Á entrada do pobo vemos a Fonte dos Mouros.

Agora empezamos o descenso entre viñedos que, xunto con inmensos campos de cereais, acompañarannos ata chegar aos Arcos.

O río Odrón baña estas terras cunhas características especiais para a agricultura.

Nos Arcos a rúa Maior lévanos á igrexa de Santa María, que combina os estilos románico, gótico, renacentista, barroco e neoclásico.

Uns quilómetros máis e chegamos a Sansol e Torres do Río, un pobo con varios albergues e onde destaca a igrexa do Santo Sepulcro, monumento cume do románico navarro.