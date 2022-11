O Camiño ao seu paso por Pamplona

O camiño de Santiago percorre, ao seu paso por Pamplona, distintos lugares de gran beleza e interese. Algúns deles atópanse no propio trazado da ruta, mentres que, para contemplar os outros, é necesario saír momentaneamente do Camiño. No entanto, o desvío merece a pena.

Ponte da Madalena

A ponte da Madalena é unha construción do século XII que supón para o peregrino a entrada á cidade de Pamplona. A súa estrutura orixinal era románica, pero foi reformado en estilo gótico no século XV. Nunha das súas beiras atópase un cruceiro que a cidade de Santiago de Compostela enviou como agasallo á Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en 1965. Esta ponte foi declarado Ben de Interese Cultural e Monumento Histórico Artístico.

Murallas e Portal de Francia

Os peregrinos acceden ao Centro histórico de Pamplona flanqueados polas súas impoñentes murallas renacentistas ata chegar ao Portal de Francia, a única do seis portas orixinais da muralla que se conserva no seu lugar. Trátase dunha estrutura complexa que data de 1553, con dous niveis de acceso e unha ponte levadizo engadido con posterioridade.

Catedral de Santa María a Real

Conforme seguimos o Camiño pola rúa da Carmen, deixamos á nosa esquerda a praza da Navarrería, onde se asoma a catedral de Santa María a Real. De fachada neoclásica, este templo gótico sorprende pola beleza do seu interior, onde se albergan distintos tesouros, como o mausoleo do rei navarro Carlos III o Nobre, o claustro ou a premiada exposición Occidens.

Cales Mercadores e Estafeta

Trátase de dous das rúas máis coñecidas do mundo, porque sobre os seus lastros corren cada ano os touros que protagonizan os peches de San Fermín. Bordean polo norte a praza do Castelo, verdadeiro corazón da cidade. Estafeta e Mercadores son rúas alegres e xoviais, repletas de comercios, bares e restaurantes onde é posible degustar a deliciosa gastronomía local.

Concello de Pamplona

Na praza Consistorial álzase o Concello de Pamplona, facilmente reconocible porque desde o seu balcón principal lánzase cada 6 de xullo o Chupinazo que dá inicio aos Sanfermines. Ten unha fermosa fachada barroca, coroada por distintas esculturas alegóricas, e no seu interior alberga unha pequena exposición con obxectos representativos da historia e os símbolos da cidade.

Igrexa de San Saturnino

A igrexa dedicada ao patrón de Pamplona é un templo fortificado medieval. Conta con

dúas altas torres e grosos muros característicos da súa función defensiva. Nela se

celebran a diario misas para os peregrinos.

Centro de Interpretación do Camiño de Santiago Ultreia

Ultreia é un innovador centro que profunda na orixe medieval do Camiño de

Santiago e a súa importancia no desenvolvemento da cidade de Pamplona. A través de

diferentes paneis interactivos e innovadoras experiencias audiovisuais, é posible coñecer

como vivían os peregrinos na Idade Media, que comían, como se vestían ou que

problemas afrontaban durante o seu Camiño. Ademais, todo o contido do centro é

accesible para persoas con diferentes discapacidades e está dispoñible en castelán,

eúscaro, inglés e francés.

Horarios:

Tempada baixa (do 2 de xaneiro ao 15 de marzo, ambos os incluídos; e do 29 de outubro ao

31 de decembro): De martes a sábado de 11:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 horas.

Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Tempada alta (Do 16 de marzo ao 28 de outubro ambos os incluídos): De martes a sábado

de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas. Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Igrexa de San Lorenzo

Este templo, que o peregrino atopa nun extremo da rúa Maior, resulta de interese

principalmente porque no seu interior atópase a capela de San Fermín, o santo polo

que os pamploneses senten maior devoción e ao que dedican as súas famosas festas.

Parques da Taconera e Volta do Castelo

Antes de abandonar Pamplona, o Camiño bordea os históricos xardíns da Taconera,

que datan de 1830 e albergan diferentes especies tanto vexetais como animais, e

atravesa o parque da Volta do Castelo. Trátase dunha espazosa zona verde que

rodea a Cidadela, fortaleza militar do século XVII declarada Ben de Interese Cultural e

Patrimonio Histórico de España e considerada un dos mellores exemplos de arquitectura

militar renacentista.