O Camiño do Viño

A vide e o viño están presentes no percorrido xacobeo e ímolos a atopar na paisaxe que observa o camiñante, na arte que descobre, nos rituais e nas devocións.

Esta exposición pretende unir a cultura do viño coa peregrinación xacobea e faio nun espazo singular de Logroño, a rúa Ruavieja, que foi percorrida polos peregrinos ao longo dos séculos e que baixo os seus pés acubillábanse os viños que ao longo da historia produciu a cidade.

O seu emprazamento en dous espazos lindeiros, o Espazo Lagares e o Calado de San Gregorio, obedece a que nun deles atopamos uns antigos lagares e no outro una vella adega que puido acoller aos camiñantes naquelas peregrinacións de outrora.

Convidámosvos a escoitar, ler e sentir a historia da rúa que é Camiño e é rúa do viño e, ademais, é o eixo da hospitalidade que a cidade ofreceu aos peregrinos xacobeos.

Os lagares

Un espazo de vinificación construído no século XVIII alberga a primeira parte da exposición, na que se poden observar as lagaretas de pisado e dúas prensas de banasta que servían paira terminar de extraer o mosto. Fronte a elas, atópanse tres lagos de gran tamaño onde se elaboraban viños tintos depositando as uvas en acios enteiros neses espazos.

Estas estruturas arqueolóxicas complétanse con paneis nos que se describe o uso e a función dos lagares e cun videomapping que describe de forma intuitiva e imaxinativa a elaboración dos viños tintos no século XVIII nos mesmos lagos sobre os que se proxecta a imaxe.

O visitante terá que atravesar o Camiño de Santiago na rúa Ruavieja paira acceder ao segundo espazo expositivo. Trátase dun edificio reformado en cuxa parte inferior había una adega.

O Camiño de Santiago e a hospitalidade

Na planta baixa deste novo espazo, a temática xacobea será o eixo descritivo, pero vinculada ao produto primordial que se elaboraba nesta rúa logroñesa: o viño.

Descríbense os itinerarios xacobeos que percorren a Comunidade Autónoma da Rioxa, relacionando o Camiño do Ebro coa lendaria historia da estancia de Santiago na Rioxa. A hospitalidade, que tiña o seu centro en hospitais e mosteiros, ten un apartado destacado por ser a base da peregrinación no medievo.

Un gran panel curvo describe a relación entre o camiño de peregrinación e a cultura da vide e do viño. A arte, a lenda, a tradición oral, a historia e o relato mestúranse cunha coidada estética paira mostrar ao visitante as relacións que a cultura do viño tivo co itinerario xacobeo.

A rúa do viño

A rúa Ruavieja é o espazo con maior número de adegas na historia da cidade de Logroño. Os diferentes paneis describen a súa tipoloxía e forma de escavación, construción e localización nesta vía desde o século XVIII até o momento actual.

Esta rúa foi a orixe e o berce do viño logroñés e algúns personaxes da historia local como Juan Delhuyar, Espartero, o marqués de Murrieta e o de Vargas ou Ildefonso Zubía, entre outros, tiveron adega nesta zona do casco antigo logroñés.

O documental A Rúa do Viño completa o espazo. Nel, os personaxes históricos que residiron nesta rúa cóntannos a vida da mesma en diferentes momentos históricos.

A adega

O piso inferior corresponde á adega do antigo edificio e poida que tivese relación co espazo de vinificación que o visitante coñeceu na primeira área, alén da rúa do viño.

A adega en si mesma xa é un elemento patrimonial, pero paira entendela na súa complexidade instalamos os poucos obxectos que os nosos antepasados empregaban na garda, manipulación e comercio do viño. Obxectos museográficos que pertencen á colección do Museo Vivanco da Cultura do Viño, quizá o museo máis importante do mundo no seu ámbito.

Una vez finalizado o percorrido pola exposición o visitante entendería a importancia do viño nesta parte da cidade de Logroño e a súa estreita relación co Camiño de Santiago que atravesa longitudinalmente o seu centro urbano.